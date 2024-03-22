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В Совфеде призвали усилить удары по энергетической инфраструктуре Украины

Сенатор Джабаров призвал усилить удары по ТЭК Украины

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Нина Зотина/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал продолжить и усилить удары на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

«Я думаю, нам надо усиливать атаки на топливно-энергетический комплекс Украины, объекты стратегического значения», — отметил он, подчеркнув отсутствие ударов ВС РФ по мирным объектам.

Комментируя сведения о требовании США в адрес Киева не наносить удары по территории РФ, сенатор отметил, что вряд ли Украину будет ждать наказание в случае продолжения такого роде террористических актов. Он подчеркнул, что в США действуют «разные интересы разных групп».

До этого сообщалось, что был нанесен массированный удар по Украине: 63 дрона и 88 ракет атаковали девять регионов страны. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там возник пожар. Харьков почти полностью остался без электричества. По оценке «Укрэнерго», это крупнейшая атака на энергосистему страны. Над Белгородской областью уничтожены восемь реактивных снарядов.

Ранее в РФ ответили на сообщения о подготовке Украиной «серьезной операции в Крыму».

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