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В РФ ответили на сообщения о подготовке Украиной «серьезной операции в Крыму»

Сенатор Джабаров осудил планы Украины по якобы серьезной операции в Крыму

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Нина Зотина/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя сообщения о подготовке Украиной «серьезной операции в Крыму», заявил, что такие сведения могут быть фейком и глупостью, однако РФ примет к сведению упомянутую «операцию». Своим мнением он поделился в интервью изданию ««Лента.ру»».

«Либо это фейк, либо это глупость, либо это какая-то уверенность в том, что это обязательно будет реализовано», — подчеркнул Джабаров.

Он отметил, что, как правило, спецслужбы не говорят и не комментируют специальные операции, которые им предстоит осуществить.

До этого руководитель Главного разведывательного управления Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил, что государство готовит «серьезную операцию в Крыму».

Ранее депутат Госдумы рассказал о причинах ослабления поддержки Зеленского на Западе.

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