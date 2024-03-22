В Польше сообщили, к чему приведет вступление Украины в НАТО

Приглашение Украины в НАТО в то время, пока страна находится в конфликте, может привести к войне Североатлантического альянса с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает издание Rzeczpospolita.

По его словам, Финляндия и Швеция на момент приглашения стран в НАТО получили гарантии безопасности, но если Украина получит такие же гарантии, то это приведет к войне с Россией.

«Если Украина будет приглашена (в НАТО. — «Газета.Ru») и получит гарантии безопасности, это станет приглашением к войне с Россией. Я сомневаюсь, что общественность в большинстве европейских стран, включая Польшу, готова к этому», — сказал Сикорский.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине переросла в войну из-за действий стран Запада. Он отметил, что убежден в этом, и добавил, что данный факт должен понимать каждый «для внутренней мобилизации».

Ранее главком ВСУ Сырский провел переговоры с начальником штаба ВС Франции Тьери Бюркаром.