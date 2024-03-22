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В РФ заявили, что британские власти тиражируют фейки о здоровье принцессы Миддлтон

МИД РФ: Лондон тиражирует фейки о здоровье принцессы Миддлтон

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Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Великобритании участвуют в тиражировании фейков о здоровье принцессы Кейт Миддлтон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский МИД.

Дипломаты подчеркнули, что на фоне закрытости британской королевской семьи любые слухи и домыслы намеренно подогреваются лояльными СМИ.

«Продолжающаяся в Британии конспирологическая кампания, спровоцированная длительным отсутствием на публике принцессы Уэльской Кэтрин, жены наследника британского престола принца Уильяма, вновь высветила глубоко порочную природу британского политического истеблишмента, в основе которой ставшее ее базовым рефлексом стремление полностью контролировать методом массовых медийных манипуляций и фейков общественное мнение в своей стране», — пояснили в российском дипломатическом ведомстве.

До этого Кенсингтонский дворец выпустил новое заявление о пропавшей для публики Кейт Миддлтон.

Официальный представитель заявил, что принцесса Уэльская сейчас «на удаленке» — работает над новым проектом.

Ранее сосед Кейт Миддлтон рассказал, когда видел ее в последний раз.

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