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В Госдуме назвали удары по энергетической инфраструктуре Украины возмездием за Белгород

Депутат Шеремет назвал удары по энергосистеме Украины возмездием за Белгород

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины стали возмездием за обстрелы Белгорода и других приграничных регионов со стороны ВСУ. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Он призвал народ Украины понять, что Россия таким образом отвечает на угрозы и обстрелы со стороны ВСУ. Шеремет подчеркнул, что за подобные действия «последует ответ и его тяжесть с каждым разом будет возрастать», пока власти Украины не поймут бесполезность «сопротивления и не капитулируют».

«Собаки Павлова и то были умнее Зеленского, понимая, что за неверные поступки обязательно последуют последствия», — заявил Шеремет.

До этого глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что удары, нанесенные российской армией в ночь на 22 марта, оказались самой масштабной атакой на объекты энергетики за последнее время.

Утром 22 марта сообщалось о проблемах в работе мобильной связи в Харькове после взрывов. Журналисты сообщали, что до этого в городе раздалось не менее 15 взрывов.

Ранее США потребовали от Украины прекратить удары по энергетическим объектам России.

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