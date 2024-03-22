В Госдуме назвали удары по энергетической инфраструктуре Украины возмездием за Белгород

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины стали возмездием за обстрелы Белгорода и других приграничных регионов со стороны ВСУ. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Он призвал народ Украины понять, что Россия таким образом отвечает на угрозы и обстрелы со стороны ВСУ. Шеремет подчеркнул, что за подобные действия «последует ответ и его тяжесть с каждым разом будет возрастать», пока власти Украины не поймут бесполезность «сопротивления и не капитулируют».

«Собаки Павлова и то были умнее Зеленского, понимая, что за неверные поступки обязательно последуют последствия», — заявил Шеремет.

До этого глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что удары, нанесенные российской армией в ночь на 22 марта, оказались самой масштабной атакой на объекты энергетики за последнее время.

Утром 22 марта сообщалось о проблемах в работе мобильной связи в Харькове после взрывов. Журналисты сообщали, что до этого в городе раздалось не менее 15 взрывов.

Ранее США потребовали от Украины прекратить удары по энергетическим объектам России.