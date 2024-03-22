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США потребовали от Украины прекратить удары по энергетическим объектам России

FT: США потребовали от Киева не бить по энергообъектам России из-за цен на нефть

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Николай Лазаренко/РИА Новости

Соединенные Штаты призвали Киев прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры России, так как в Вашингтон опасаются роста мировых цен на нефть и ответных мер со стороны Москвы. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что США неоднократно отправляли высокопоставленным представителям СБУ и ГУР соответствующие предостережения.

По данным источника издания, «Белый дом все больше разочаровывается наглыми атаками украинских дронов, которые нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам, складам и хранилищам на западе России, нанеся ущерб ее нефтедобывающим мощностям».

FT отмечает, что несмотря на санкции Россия остается крупнейшим мировым экспортером энергоносителей, а рост мировых цен на нефть совпал со стартом президентской кампании Джо Байдена в США.

«Ничто не пугает действующего американского президента больше, чем рост цен на топливо в год выборов», — цитирует издание Боба МакНелли, президента консалтинговой компании Rapidan Energy и бывший советник Белого дома по энергетике.

Кроме этого, в Белом доме опасаются ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины, на которую опираются государства Запада. Например, речь идет о Каспийском Трубопроводном Консорциуме (КТК), по которому нефть из Казахстана через РФ попадает на мировые рынки.

До этого в Харькове уничтожили причастных к атакам на Белгород офицеров ГУР.

Ранее власти Украины заявили о масштабной атаке на объекты энергетики.

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