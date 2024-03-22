Под давлением некоторых стран, таких как Китай и Франция, Украина может отказаться от списка «спонсоров войны». Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

По информации агентства, украинские власти планируют удалить сайт с подробной информацией о частных и юридических лицах, находящихся под западными санкциями, а также о происхождении компонентов российского оружия уже 22 марта. Отказ от списка будет означать изменение позиции Киева из-за сложностей в сохранении единства союзников и получения дальнейшей помощи.

По данным источников, страны, включая Венгрию, Австрию, Китай и Францию, оказывали давление на Украину для исключения своих компаний из списка. Присутствие компаний в списке вызывало особенное недовольство у стран, которые оказывали поддержку Киеву.

В среду правительство Украины объявило о фактическом удалении списка из публичного доступа и поставило под сомнение его дальнейшее ведение. Это решение было принято после заседания правительства с участием послов и дипломатов из различных стран.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.