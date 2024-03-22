На границе Польши и Украины разблокирован один погранпереход

Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Устилуг — Зосин» на границе Польши и Украины был разблокирован после того, как польские фермеры и другие протестующие завершили акцию протеста на границе. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в социальных сетях.

«Движение грузовиков в пункте пропуска «Устилуг — Зосин» разблокировано. Согласно информации от польских коллег, в 21:10 протестующие завершили общепольский митинг перед пунктом пропуска «Зосин», — заявили в украинской погранслужбе.

В данный момент движение автобусов, легковых и грузовых автомобилей в обе стороны происходит в обычном порядке.

До этого в канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска заявили, что в протестах фермеров виновен комиссар Европейского союза (ЕС) по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

Сейчас правительство премьер-министра Туска пытается прийти к соглашению с протестующими фермерами и выполнить их требования.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.