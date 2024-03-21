Боррель назвал сумму, которую ЕС потратил на помощь Украине за два года

Евросоюза за два года конфликта на Украине предоставил Киеву военную помощь уже на €31 млрд. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, слова которого передает РИА Новости.

«Раньше я озвучивал цифру в 28 миллиардов военной поддержки от ЕС Украине за два года. Теперь эта цифра составляет 31 миллиард евро военной поддержки от ЕС с начала конфликта, цифра постоянно увеличивается», — сказал Боррель.

21 марта немецкий писатель Инго Шульце заявил, что те, кто выступает против скорейшего начала мирных переговоров между сторонами конфликта на Украине, должны быть готовы послать своих детей на помощь Киеву.

До этого сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе 21-22 марта предложит увеличение расходов Евросоюза на оборону за счет выпуска облигаций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил страны Запада, в частности Францию, что отправка любого иностранного военного контингента на Украину чревата серьезными последствиями.

Ранее Пентагон признал успехи России на Украине.