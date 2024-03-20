Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что западные страны должны лично поучаствовать в боевых операциях на Украине. Об этом сообщает The Telegraph.

По его словам, украинская сторона получает от союзников вместо помощи «бла-бла-бла». Депутат считает, что Западу нужно принимать более смелые решения в отношении Российской Федерации.

Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов заявил, что на Украине ежедневно разгружают западную военную помощь. По словам Данилова, иногда помощь приходит в большем количестве, иногда — нет.

До этого бывший глава МИД Украины Павел Климкин счел требования американских властей к Вооруженным силам Украины (ВСУ) воевать за кредитные деньги нечестными. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль посетовал, что полученные от стран Запада и Международного валютного фонда (МВФ) транши иссякнут до конца первой половины 2024 года.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.