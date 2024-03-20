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Шольц заявил, что Россия не так сильна, как кажется

Шольц призвал Путина не надеяться, что Запад ослабит поддержку Украины

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Fabian Sommer/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия «не столь сильна, как кажется», а Владимиру Путину не стоит надеяться, что Запад ослабит поддержку Украины. Соответствующие заявления он сделал перед саммитом лидеров стран Евросоюза, сообщает Tagesschau.

В своей речи Шольц заверил, что Германия настроена поддерживать Украину сколько потребуется, и напомнил о необходимости поставлять Киеву больше оружия. Он подчеркнул, что «продиктованный мир, противоречащий интересам Украины», неприемлем.

«Россия не так сильна, как кому-то сейчас кажется… И если президент России думает, что ему стоит просто переждать и наша поддержка ослабнет – тогда он просчитался», – заявил Шольц.

Ранее один из неназванных советников президента Франции Эммануэля Макрона, иронизируя над политикой немецкого канцлера Олафа Шольца, заявил, что глава кабмина ФРГ быстро начинает «искать бункер», когда президент РФ Владимир Путин «кашляет».

До этого Шольца назвали фигурой на шахматной доске Путина.

Ранее Шольц заявил, что ждет правильного момента для переговоров с Путиным.

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