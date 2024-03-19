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Шольц ждет правильного момента для переговоров с Путиным

Шольц обещал начать переговоры с Путиным, но ждет правильного момента

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Global Look Press

Для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным требуется «правильный момент», Германия, как и Франция, привержена к диалогу с РФ. Об этом заявил федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц на конференции Europe 2024 в Берлине, слова политика приводит ТАСС.

«Мы оба (Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. – Прим. ред.) сказали, что мы это сделаем снова (начнем переговоры с Путиным. – Прим. ред.), но момент для этого должен быть правильным», — подчеркнул канцлер.

При этом, по его словам, Западу нужно четко дать понять России, что она ошибается в отсутствии намерения у ЕС и США поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

До этого депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала страны Запада осознать необходимость переговоров для решения конфликта на Украине, а также перестать поставлять вооружение Киеву. По ее словам, Москва «в определенной мере показала», что готова вести переговоры.

Ранее Трамп пообещал разрешить украинский конфликт в случае победы на выборах.

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