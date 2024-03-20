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Президент Вьетнама ушел в отставку

ЦК компартии Вьетнама одобрил отставку президента Во Ван Тхыонга по его желанию

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Depositphotos

Центральный комитет (ЦК) правящей Компартии Вьетнама (КПВ) принял отставку президента страны Во Ван Тхыонга. Об этом сообщает издание VNExpress.

В сообщении уточнили, что Центральный комитет партии одобрил освобождение от должности главы государства в связи с его личной просьбой.

Во Ван Тхыонг также являлся членом политбюро и ЦК Компартии Вьетнама и сопредседателем Совета обороны и безопасности страны. В материале отметили, что президенту 53 года, парламент Вьетнама назначил его на эту должность 2 марта 2023 года.

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин встретился со своим вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Во Ван Тхыонг заявил, что считает Российскую Федерацию приоритетным партнером во внешней политике стран. В свою очередь Путин отметил, что нет необходимости говорить, насколько «близки народы России и Вьетнама».

Ранее во Вьетнаме запросили смертную казнь для создательницы финансовой пирамиды.

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