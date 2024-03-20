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Кулеба объяснил слова Макрона про отправку войск на Украину

Кулеба: Макрон под отправкой военных на Украину подразумевал обучение солдат

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Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину означали отправку военных для обучения украинских солдат. Об этом он сообщил во время встречи с группой международных СМИ, передает газета La Stampa.

«Когда Макрон заговорил о вводе войск в Украину, европейские лидеры запаниковали. Макрон лишь хотел сказать, что есть возможность обучения украинских солдат непосредственно на Украине, а не за ее пределами, как это происходит сейчас», — сказал он.

По его словам, Украина никогда не просила людей и боевые части и гордится своими солдатами.

В ожидании точной даты форума по урегулированию украинского конфликта в Швейцарии двусторонние контакты продолжаются, включая Китай, который мог бы сыграть фундаментальную роль в прекращении боевых действий «благодаря особым отношениям с Россией», добавил Кулеба.

До этого минобороны Франции назвало дезинформацией слова главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о присутствии французских военных на Украине.

Ранее полковник ВС Франции предположил, где могут разместить солдат на Украине.

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