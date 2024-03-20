Медведев стихотворением Пушкина ответил Макрону по поводу войск на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что французский контингент вооруженных сил в случае прибытия на Украину станет приоритетной целью для вооруженных сил России, вопрос уничтожения «неугомонных французов» станет несложной задачей. Своим мнением он поделился в своем Telegram-канале.

«Эти несчастные станут полноценными комбатантами в составе интервенционного контингента. Их уничтожение будет приоритетной и славной задачей наших Вооруженных сил», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

По его словам, для «пользы дела было бы неплохо», если бы Франция отправила на Украину пару полков. Такое количество военнослужащих сложно спрятать, в связи с чем «вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей», пояснил Медведев.

Медведев также отметил, что «скрыть массовую гибель профессиональных военнослужащих невозможно», поэтому политические элиты Франции, выступающие на стороне Киева, в таком случае могут столкнуться с массовыми протестами и критикой на родине отправки войск на Украину.

Он процитировал бессмертные строчки стихотворения «Клеветникам России» поэта А.С. Пушкина «Так высылайте ж к нам, витии, Своих озлобленных сынов: Есть место им в полях России, Среди нечуждых им гробов».

До этого Медведев заявил, что риторика западных политиков поражает своей противоречивостью.

Ранее Медведев назвал немцев «колбасниками» из-за решения не называть Путина президентом.