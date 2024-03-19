Медведев назвал немцев «колбасниками» из-за решения не называть Путина президентом

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что решение Германии не называть Владимира Путина президентом было принято «от позорной слабости».

«Колбасники пошли дальше: не будем, говорят, больше считать В. Путина президентом, но будем вести с ним переговоры», — написал Медведев и задался вопросом, кто теперь для Германии Путин и какова цена переговорам Москвы с Берлином.

«И все это от позорной слабости», — считает он.

По его словам, власти Германии решили «отметиться дурацким заявлением», так как решили не признавать российские выборы и не могут на них повлиять.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нежелание МИД ФРГ указывать должность Владимира Путина в официальных документах говорит о наличии острой фобии.

18 марта МИД ФРГ решил не упоминать пост президента РФ.

Ранее Медведев предрек западным политикам уход в небытие.