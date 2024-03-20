Названа страна, которую Путин посетит первой после своей инаугурации

Президент России Владимир Путин может осуществить первый зарубежный визит после своей инаугурации в Китай. Об этом сообщает издание «Ведомости».

По данным источника, российский лидер может посетить КНР во второй половине мая. При этом окончательного подтверждения визита еще нет.

Один из источников сообщил, что в повестке обсуждения будут прежде всего вопросы региональной безопасности, двусторонних отношений, расширения научно-технического сотрудничества между РФ и КНР, а также процесса расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

19 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас готовится несколько встреч президента, несколько контактов на высшем уровне. Ведется подготовка.

До этого газета Reuters писала, что Путин посетит Китай в мае.

Также сообщалось, что подготовка к визиту в Турцию Владимира Путина ведется по поручению главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана соответствующим ведомствам.

Ранее в Турции уточнили дату визита Путина.