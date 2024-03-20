Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа страна, которую Путин посетит первой после своей инаугурации

«Ведомости»: первый визит Путина после инаугурации может состояться в Китай

close
100%
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин может осуществить первый зарубежный визит после своей инаугурации в Китай. Об этом сообщает издание «Ведомости».

По данным источника, российский лидер может посетить КНР во второй половине мая. При этом окончательного подтверждения визита еще нет.

Один из источников сообщил, что в повестке обсуждения будут прежде всего вопросы региональной безопасности, двусторонних отношений, расширения научно-технического сотрудничества между РФ и КНР, а также процесса расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

19 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас готовится несколько встреч президента, несколько контактов на высшем уровне. Ведется подготовка.

До этого газета Reuters писала, что Путин посетит Китай в мае.

Также сообщалось, что подготовка к визиту в Турцию Владимира Путина ведется по поручению главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана соответствующим ведомствам.

Ранее в Турции уточнили дату визита Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами