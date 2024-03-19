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Путин заявил о проблемах России

Путин: в России остается много «дури и несправедливости»

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Cao Yang/XinHua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций заявил, что российским властям рано почивать на лаврах, так как в жизни страны еще остается много «дури и несправедливости».

«У нас еще — в жизни наших людей — очень много всякой дури и несправедливости, начиная с самого низкого уровня и кончая самым-самым высоким», — сказал он.

Путин добавил, что руководство страны не может сейчас «почивать на лаврах» и попросил обратить на эти слова особое внимание.

До этого президент объявил, что юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в Москве 8 мая 2024 года.

Президент Сербии Александар Вучич поздравил Путина с победой на выборах.

15–17 марта в России состоялось голосование на выборах президента РФ, по результатам которого победил действующий глава государства Владимир Путин. По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 100% протоколов политик получил 87,28% голосов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин одержал победу на президентских выборах с беспрецедентным счетом. Как прошли выборы в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов узнал правила видеоигры Dota 2.

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