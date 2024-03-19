На саммите Евросоюза могут обсудить слова Макрона об отправке войск на Украину

Лидеры стран Евросоюза на саммите, который пройдет 21-22 марта, могут обсудить слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Лидеры обсудят этот вопрос, но не планируется его включение в выводы по итогам саммита», — заявил представитель ЕС, отметив, что в этом вопросе Евросоюзу нужно сохранять «стратегическую неопределенность» и не устанавливать какие-либо красные линии.

19 марта министерство обороны Франции заявило, что отрицает слова главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина о присутствии своих военных на Украине.

В этот же день полковник в отставке Вооруженных сил Франции Винсент Арбаретье выразил мнение, что французских солдат, которые могут быть направлены на Украину, разместят по Днепру или вокруг Киева.

Ранее сообщалось, что европейские страны озаботились привлечением солдат в армии.