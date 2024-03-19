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В конгрессе США решили рассмотреть идею о займе для Украины

Politico: республиканцы в конгрессе США рассматривают идею о займе для Киева

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J. Scott Applewhite/AP

Представители Республиканской партии в конгрессе США всерьез задумались над предоставлением Украине части запрошенной военной помощи в виде кредита. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, инициативу о выделении Киеву займа уже донесли до спикера палаты представителей Майка Джонсона. Тот предложил республиканцам обсудить идею внутри партии, и если фракция придет к консенсусу, попробовать продвинуть ее в конгрессе.

Авторы инициативы считают, что у Штатов есть возможность оформить для Украины низкопроцентный или беспроцентный кредит в размере $12 млрд. Оставшиеся $48 млрд из запрошенных Белым домом $60 млрд Киеву не поступят и будут вложены в американский ВПК. Отмечается, что сейчас республиканцы пытаются узнать мнение по этому вопросу у кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Politico пишет, что демократы к разговору о кредите готовы, поскольку хотят найти решение для скорейшего возобновления поддержки Украины.

19 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США намерены передать Киеву все необходимое для Вооруженных сил Украины (ВСУ), и Вашингтон «не позволит Украине пасть».

Ранее стало известно, что на Украине рассчитывают получить боеприпасы от ЕС в апреле.

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