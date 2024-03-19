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Путин обвинил Украину и Запад в применении террористических методов против России

Путин: Киев с поддержкой Запада перешел к террористическим методам против РФ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина при поддержке коллективного Запада перешла к террористическим методам. Его слова, озвученные на расширенном заседании коллегии ФСБ, приводит РИА Новости.

По словам российского лидера, Киев совершает такие преступления против России часто по прямому указанию западных союзников.

Также Путин прокомментировал заявления представителей США и европейских государств о возможности терактов на российской территории.

По мнению президента РФ, подобные высказывания напоминают откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать российское общество.

Путин добавил, что в свое время западные страны активно использовали в своих интересах различные трансграничные, радикальные террористические группировки, в том числе поощрял их агрессию против Российской Федерации.

«Закономерно, что и неонацистский киевский режим опять же при поддержке Запада, а часто и по прямому их указанию, перешел к террористическим методам», — сказал политик.

В частности, он имел в виду недавние попытки атаки украинских диверсантов на приграничные российские регионы.

Ранее Путин заявил о попытке ВСУ устроить террористический рейд у границ России.

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