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В ЕС планируют изымать 10% доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины

ЕС направит 10% доходов от активов РФ на украинскую военную промышленность

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Johanna Geron/Reuters

В среду, накануне саммита лидеров ЕС, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявит о направлении 10% доходов от замороженных активов РФ на поддержку украинской военной промышленности. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ЕС планирует использовать 90% доходов от российских активов, замороженных в Европе, для закупки оружия для Украины через Европейский фонд мира.

«Боррель заявил журналистам в Брюсселе, что предложит перевести оставшиеся 10 % в бюджет ЕС и использовать их для повышения потенциала украинской оборонной промышленности», — говорится в сообщении.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз (ЕС) разработал законопроект, дающий возможность направить Украине доходы от замороженных на Западе российских активов в июле.

Согласно документу, часть доходов, полученных с 15 февраля, будет дважды в год передаваться в Европейский фонд мира, а также Фонд поддержки Украины Ukraine Facility до тех пор, пока с России не будут сняты санкции.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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