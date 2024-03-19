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Трамп резко высказался о евреях

Трамп: голосующие за демократов в США евреи ненавидят Израиль и свою религию

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Jay Paul/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп в рамках рассуждения об американо-израильских отношениях заявил, что голосующие за демократов в Соединенных Штатах евреи на самом деле «ненавидят Израиль», а также свою религию. Слова Трампа приводит Bloomberg.

«Любой еврей, который голосует за демократов, ненавидит свою религию… Они ненавидят все, что связано с Израилем, и им должно быть стыдно за себя, потому что Израиль будет уничтожен», — отметил бывший президент США, рассуждая о недавней критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху со стороны лидера сенатского большинства Чака Шумера, которую поддержал президент США Джо Байден.

До этого сообщалось, что Байден поменял свое отношение к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху из-за ряда его решений в рамках конфликта с палестинским движением ХАМАС. В материале подчеркивается, что глава государства принял такое решение не из-за отдельной ситуации. Речь идет о «совокупности событий», которые произошли в секторе Газа за последние несколько недель.

Ранее сенаторы призвали Байдена прекратить поставки оружия Израилю.

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