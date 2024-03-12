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Сенаторы призвали Байдена прекратить поставки оружия Израилю

NYT: сенаторы потребовали от Байдена прекратить поставки оружия Израилю

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Joshua Roberts/Reuters

Члены сената конгресса США написали письмо президенту Джо Байдену, в котором призвали прекратить поставки оружия Израилю, сославшись на нарушение американского Закона об иностранной помощи. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Демократ Берни Сандерс и еще семь сенаторов попросили главу Белого дома дать понять правительству премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, что препятствия отправке гуманитарной помощи в сектор Газа чреваты серьезными последствиями, которые предусмотрены законодательством США.

«Они (израильские власти. — Прим. ред.) нарушают закон, и, следовательно, финансовая помощь должна быть приостановлена», — заявил изданию Сандерс.

Газета сочла послание очередной попыткой членов Демократической партии США усилить давление на Байдена, чтобы тот потребовал «уменьшить страдания палестинцев».

Накануне стало известно, что Байден может ограничить помощь Израилю, если он нападет на Рафах.

Ранее Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта.

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