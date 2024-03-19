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Шольц назвал смешными дискуссии о поставках Taurus Украине

Канцлер Шольц назвал смешными дискуссии в ФРГ о поставках Taurus Украине

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Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил об удивлении непрекращающимися дискуссиями в стране о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине и напомнил о других видах военной помощи от Берлина Киеву. Об этом сообщает Handelsblatt.

«Должен сказать, что едва ли эти дискуссии в ФРГ могли бы быть еще смешнее. По крайней мере, речь о тех, что доступны общественности», — заявил Шольц.

Он напомнил, что Берлин уже передал Киеву военную помощь в размере €28 млрд, что намного больше, чем от других европейских государств.

«И потом начинаются такие дебаты. Я думаю, это во многом связано с тем, что дискуссии о безопасности и внешней политике ведутся в ФРГ не по сути, а словно с некими флагами, которые то поднимают, то опускают», — считает канцлер ФРГ.

Шольц также заявил, что «люди боятся необдуманных политических требований» и выразил гордость, что его не впечатляют подобные призывы.

До этого бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер поддержал позицию Олафа Шольца не отправлять дальнобойные ракеты Taurus Украине.

«Я считаю, что Олаф Шольц поступает именно так, как я бы ожидал от канцлера Германии в данный момент», — заявил Шрёдер. Он подчеркнул, что не согласен с критикой позиции действующего канцлера по поставкам дальнобойных ракет Киеву.

Ранее в ФРГ рассказали о последствиях передачи Taurus Киеву для безопасности Германии.

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