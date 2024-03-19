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В ФРГ рассказали о последствиях передачи Taurus Киеву для безопасности Германии

Junge Welt: ФРГ будет беззащитной, если передаст Taurus Киеву

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AP

Германия не сможет обеспечивать собственную безопасность в случае передачи Украине немецких дальнобойных ракет Taurus. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

«Ситуация станет серьезной (в случае передачи Taurus. – Прим. ред.) и в то же время бундесверу не хватит одного из самых опасных видов оружия: Германия больше не готова к самозащите», — говорится в сообщении издания.

По данным Junge Welt, вместе с упомянутыми ракетами Германии придется передать Украине и высокотехнологичные системы, необходимые для запуска Taurus.

До этого депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала страны Запада осознать необходимость переговоров для решения конфликта на Украине, а также перестать поставлять вооружение Киеву.

Вагенкнехт отметила, что ряд стран Запада пришли к такому пониманию, поэтому перестали финансировать Украину и поставлять оружие ВСУ. В то же время она подчеркнула, что в ФРГ до сих пор отвергают возможность переговоров. Политик также раскритиковала односторонние санкции и выступила за нормализацию отношений с Москвой.

Ранее бывший канцлер ФРГ Шредер раскрыл, как добиться мира на Украине.

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