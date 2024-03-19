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В Госдуме прокомментировали идею американцев передать ракеты ATACMS Киеву

Депутат ГД Шеремет: передача Киеву ATACMS сыграет с Украиной злую шутку

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что передача дальнобойных американских ракет ATACMS Киеву Западом сыграет с Украиной злую шутку, поскольку ВС РФ смогут применить «разрушительное оружие» в целях защиты. Свое мнение он выразил в беседе с РИА Новости.

«Передача дальнобойных ракет сыграет с Украиной злую шутку», — подчеркнул он, отметив, что такого рода вооружение несет прямую угрозу мирным жителям РФ.

До этого депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, комментируя заявление американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о необходимости для украинцев всех возрастов идти воевать, сообщил, что Соединенные Штаты фактически занимаются уничтожением украинской нации.

Кроме того, Грэм подчеркивал, что давно было нужно отправить на Украину дальнобойные ракеты ATACMS, которые можно использовать для атаки на Крымский мост.

Ранее Белый дом запросил десятки миллиардов долларов на помощь Украине.

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