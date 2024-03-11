Белый дом запросил десятки млрд долларов на помощь Украине

Администрация президента США Джо Байдена включила в проект федерального бюджета на 2025 год свой прежний запрос к конгрессу страны, касающийся выделения дополнительных средств на помощь Украине. Документ, уже направленный на рассмотрение в законодательный орган, был опубликован на официальном сайте Белого дома.

В проекте уточняется, что речь идет о сумме в размере $61,4 млрд. Как отметили авторы документа, Вашингтон не сможет как-либо поддержать Киев, если американский парламент не согласует этот «чрезвычайный запрос». При этом в документе нет никаких упоминаний о других ассигнованиях, предназначенных для властей и армии Украины.

11 марта член сената США Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что властям страны стоит оказывать помощь Украине исключительно в виде займов. По мнению законодателя, из-за большого государственного долга американское руководство должно снять с повестки вопрос о безвозмездной поддержке Киева.

До этого лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис выразил уверенность, что в случае голосования законопроект о выделении около $60 млрд на помощь Украине получил бы необходимую поддержку со стороны конгрессменов. Как сказал парламентарий, сейчас Вашингтон не нуждается в альтернативе этому документу.

Ранее американский сенатор призвал больше не доверять США, если они не помогут Украине.