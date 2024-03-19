В ГД прокомментировали призыв США Киеву отправлять на фронт больше украинцев

Депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, комментируя заявление американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о необходимости для украинцев всех возрастов идти воевать, сообщил, что Соединенные Штаты фактически занимаются уничтожением украинской нации. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

«Сенатор Грэм привез не просто Украине моральную поддержку союзников, а указ Вашингтона о переходе к плану уничтожения украинской нации», — отметил он, подчеркнув, что для США «украинцы те же русские».

Он добавил, что американские политические элиты все чаще стали требовать от Вооруженных сил Украины (ВСУ) не побед на поле боя, а проведения мобилизационных мероприятий на Украине.

До этого Грэм заявил, что украинские граждане должны служить в армии вне зависимости от мобилизационного возраста. По его мнению, Киеву необходимо больше людей на передовой, при этом они должны идти в вооруженные силы вне зависимости от оказываемой Вашингтоном помощи Киеву. Грэм призвал украинских депутатов немедленно принять законопроект об ужесточении мобилизации.

Сенатор также подчеркнул, что давно было нужно отправить на Украину дальнобойные ракеты ATACMS, которые можно использовать для атаки на Крымский мост.

Ранее разведка США заявила об ослаблении военного потенциала Украины.