Директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что военный потенциал Украины становится слабее. Об этом со ссылкой на выступление Хейнс на слушаниях в специальном комитете по разведке сената сообщает ТАСС.

По словам директора Национальной разведки, отступление украинских войск из Авдеевки и попытки Киева не допустить дальнейших территориальных потерь выявили эрозию военного потенциала Украины, которую сопровождает сокращение зарубежной военной помощи.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена включила в проект федерального бюджета на 2025 год свой прежний запрос к конгрессу страны, касающийся выделения дополнительных средств на помощь Украине.

До этого бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что уничтожение американских танков Abrams на Украине — это удар по репутации США со стороны России в области военной промышленности.

Ранее сенатор Грэм заявил, что США следует помогать Украине только в виде займов.