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Сенатор США рассказал о надеждах на наступление Украины в 2025 году

Сенатор Рид: США хотят, чтобы ВСУ могли наносить удары по всему Крыму

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Efrem Lukatsky/AP

В США рассчитывают, что продолжение оказания военной помощи Киеву позволит украинским войскам в 2025 году перейти к вытеснению России и нанесению ударов по всей территории Крыма. Такое мнение высказал председатель комитета по делам вооруженных сил сената конгресса США Джек Рид, сообщает ТАСС.

На онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group) Рид заявил, что, по его мнению, в следующем 2025 году Украина начнет новую наступательную операцию, итогом которой станет появление возможности нанесения ударов по всему Крыму. Сенатор полагает, что это затруднит положение вооруженных сил России и в результате приведет стороны конфликта за стол переговоров.

Сенатор отметил наблюдающуюся сейчас явную нехватку в рядах ВСУ артиллерийских снарядов и иных боеприпасов и заявил, что США «следует немедленно пополнить их запасы». А так как вопрос с дополнительным финансированием пока не решен, США могут прибегнуть к процедуре выделения Украине займов на военные цели.

При этом Рид признал, что «наибольшая часть средств», предусмотренных законопроектом о выделении помощи Украине, в реальности останется в Соединенных Штатах. США отправят Украине находящуюся на складах военную технику, а взамен через некоторое время получат новую, более современную.

«Если мы не одобрим законопроект о дополнительном финансировании, это создаст проблемы не только для наших вооруженных сил, но и для нашего военно-промышленного комплекса», — резюмировал Рид.

19 марта сенатор Грэм согласился с идеей предоставления Украине помощи в виде кредита.

Ранее минобороны Украины сообщило о падении запасов боеприпасов до критического уровня.

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