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Путин набрал 87,28% голосов по итогам обработки 100% протоколов

ЦИК: Владимир Путин набрал 87,28% голосов по итогам обработки 100% протоколов

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Действующий президент России Владимир Путин побеждает на президентских выборах по итогам обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ, сообщает РИА Новости.

Путин набирает 87,28% голосов, кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 4,31%, Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 3,85%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 3,2%.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

18 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «абсурдом» призывы не признавать итоги выборов президента в РФ.

Глава миссии наблюдателей СНГ Ильхом Нематов сообщил, что миссия СНГ не зафиксировала в России на президентских выборах нарушений, которые могли бы повлиять на итог голосования.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

О том, как проходили президентские выборы, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Боррель заявил, что выборы в РФ прошли в ограниченной политической обстановке.

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