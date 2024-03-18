Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Франции оценили итоги президентских выборов в России

МИД Франции: Париж принял к сведению результаты выборов президента России

close
100%
Wikimedia Commons

Франция приняла к сведению итоги прошедших президентских выборов в России, по итогам которых Владимир Путин переизбрался на пост главы государства. Об этом сообщается в пресс-релизе МИД Франции.

По мнению французских властей, президентские выборы прошли без беспристрастного международного наблюдения. Париж также осудил голосование на новых территориях и Крымском полуострове.

«Избирательный процесс в России проходил в условиях усиления репрессий против гражданского общества и любых форм оппозиции режиму, постоянно усиливающихся ограничений свободы слова и запрета на деятельность независимых СМИ…», — говорится в заявлении.

По мнению ведомства, также не соблюдались стандарты в части равного доступа кандидатов к СМИ.

«Условия для свободных, плюралистических и демократических выборов вновь не были выполнены», — отмечается в пресс-релизе.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах.

Ранее Путина с переизбранием поздравили президент Гондураса Сиомара Кастро, лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын, лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также МИД Китая.

17 марта завершились трехдневные выборы президента России. ЦИК зафиксировал рекордную явку – более 70%, явка на платформе ДЭГ составила 94%. После обработки 99,59% протоколов Путин получил 87,33% голосов избирателей.

Ранее политолог указал на безвыходное положение для США после выборов в РФ.

Все новости на тему:
Выборы президента России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами