В МИД Франции оценили итоги президентских выборов в России

Франция приняла к сведению итоги прошедших президентских выборов в России, по итогам которых Владимир Путин переизбрался на пост главы государства. Об этом сообщается в пресс-релизе МИД Франции.

По мнению французских властей, президентские выборы прошли без беспристрастного международного наблюдения. Париж также осудил голосование на новых территориях и Крымском полуострове.

«Избирательный процесс в России проходил в условиях усиления репрессий против гражданского общества и любых форм оппозиции режиму, постоянно усиливающихся ограничений свободы слова и запрета на деятельность независимых СМИ…», — говорится в заявлении.

По мнению ведомства, также не соблюдались стандарты в части равного доступа кандидатов к СМИ.

«Условия для свободных, плюралистических и демократических выборов вновь не были выполнены», — отмечается в пресс-релизе.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах.

Ранее Путина с переизбранием поздравили президент Гондураса Сиомара Кастро, лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын, лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также МИД Китая.

17 марта завершились трехдневные выборы президента России. ЦИК зафиксировал рекордную явку – более 70%, явка на платформе ДЭГ составила 94%. После обработки 99,59% протоколов Путин получил 87,33% голосов избирателей.

Ранее политолог указал на безвыходное положение для США после выборов в РФ.