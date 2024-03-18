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Политолог указал на безвыходное положение для США после выборов в РФ

Политолог Перла: непризнание результатов выборов в РФ ни к чему не приведет

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Александр Пирагис/РИА Новости

США попали в безвыходное положение в ситуации с выборами президента в России. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический обозреватель Андрей Перла. По его словам, непризнание результатов избирательной кампании будет выглядеть глупо, и даже как поражение Вашингтона. При этом признание результатов будет выглядеть как уступка Москве — то есть опять же как поражение.

Политолог также отметил, что в США не могут не понимать, что в ноябре в США могут выбрать другого президента, который попытается наладить отношения с Россией, и к этому тоже нужно готовиться.

17 марта завершились трехдневные выборы президента России. ЦИК зафиксировал рекордную явку — более 70%. После обработки 99,59% протоколов Путин, который баллотировался самовыдвиженцем, получил 87,33% голосов избирателей.

Министерство иностранных дел Польши позднее заявило, что президентские выборы в России, проходившие с 15 по 17 марта, «не признаются законными, демократическими и честными». Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также отметил, что «условия, в которых прошло голосование, не соответствуют нормам законодательства».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал беспрецедентным результат Путина на выборах президента РФ.

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