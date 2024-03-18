В Румынии построят крупнейшую базу НАТО в Европе

В Румынии началось строительство крупнейшей базы НАТО в Европе, рассчитанной на 10 тысяч военнослужащих. Строительство военного объекта оценивается в сумму 2,5 млрд., сообщает Euronews.

База, чья площадь насчитывает 2,8 тыс. гектар расположена в округе Констанцы, неподалеку от румынского порта на Черном море. Инфраструктура объекта строится вокруг существующей базы Североатлантического альянса «Михаил Когэлничану».

Отмечается, что на ее территории разместят взлетно-посадочные полосы, ангары для самолеты, оружейные платформы и гражданскую инфраструктуру: школы, детские сады, больницы и магазины.

«База «Михаил Когэлничану» станет важнейшей постоянной военной структурой НАТО в непосредственной близости от конфликта на юге Украины. Давайте не будем представлять, что этот конфликт закончится в этом году, в 2025 году, в 2026 году, это долгосрочный конфликт», — цитирует Euronews геополитического аналитика Дорина Попеску.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит военной угрозы в лице России.

«Мы не наблюдаем непосредственной военной угрозы в отношении какой-либо страны НАТО, частично потому, что Россия слишком занята... на Украине, но также по причине присутствия НАТО, понимания любым потенциальным противником, что атака на одного члена альянса спровоцирует ответ всего альянса», — сообщил Столтенберг.

Ранее Путин высказался о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.