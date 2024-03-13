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Путин высказался о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Путин назвал абсолютно бессмысленным шагом вступление Финляндии и Швеции в НАТО

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Президент РФ Владимир Путин заявил о бессмысленности вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Соответствующее заявление он сделал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

По словам главы государства, эти две страны сделали это, исходя «из чисто политических соображений», им «очень, наверное, хотелось быть членами западного клуба, под каким-то зонтиком».

«Зачем им это нужно? Я, откровенно говоря, не понимаю», — продолжил российский лидер.

Он также сказал, что присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу стало «абсолютно бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов».

11 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг Швеции, после чего страна официально стала членом альянса. Представители государства при этом заявили, что не видят в настоящее время необходимости в размещении баз НАТО или ядерного оружия на территории страны.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года вместе с Финляндией. 4 апреля 2023 года Финляндия стала полноправным членом НАТО.

Ранее Путин исключил нападение на НАТО.

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