Еще один лидер поздравил Путина с победой на выборах

Президент Гондураса Сиомара Кастро в своем аккаунте в соцсети Х поздравила Владимира Путина с победой на выборах российского президента.

«В качестве президента Гондураса и временного президента Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) я посылаю поздравления президенту Владимиру Путину в связи с его убедительной победой на российских выборах», — написала она.

17 марта завершились трехдневные выборы президента России. ЦИК зафиксировал рекордную явку – более 70%, явка на платформе ДЭГ составила 94%. После обработки 99,59% протоколов Путин получил 87,33% голосов избирателей.

До этого Путина с переизбранием поздравили лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын, лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Ранее Песков прокомментировал результат Путина на выборах.