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Песков прокомментировал результат Путина на выборах в 87%

Песков назвал беспрецедентным результат Путина на выборах президента РФ

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с иностранным журналистом заявил, что предварительный результат Владимира Путина на выборах в более чем 87% голосов является «беспрецедентным». Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

«Послушайте, около 87% [голосов] после 24 лет власти — это невероятно беспрецедентный результат», — сказал Песков.

По его словам, эта цифра «правильная», потому что «все очень прозрачно, избирательная система прозрачна в нашей стране». Он добавил, что все желающие наблюдатели могли самостоятельно в этом убедиться, при этом речь не идет об организациях, которые были признаны нежелательными в России.

17 марта завершились трехдневные выборы президента России. ЦИК зафиксировал рекордную явку — более 70%. После обработки 99,59% протоколов Путин, который баллотировался самовыдвиженцем, получил 87,33% голосов избирателей.

Ранее пресс-секретарь президента Германии сообщил, что Штайнмайер не будет поздравлять Путина.

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