Путин заговорил о смертной казни во время беседы с прессой

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что в стране нет смертной казни, однако те, кто совершает предательство, будут рассматриваться аналогично участникам боевых действий. Это заявление главы государства было сделано в ходе беседы с журналистами, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«У нас нет смертной казни. Но мы к этим людям [предателям] будем всегда относится как к людям с оружием. Всем правоохранительным органам будет дано соответствующие указание», — подчеркнул Путин.

До этого Путин поблагодарил волонтеров своего штаба за работу.

Сейчас проходит подсчет голосов россиян, принявших участие в выборах президента. После обработки 50,07% протоколов лидирует Владимир Путин с 87,34% голосов.

Николай Харитонов, представляющий КПРФ, занимает второе место (4,11%). Владислав Даванков из «Новых людей» располагается на третьем месте (4,01%), Леонид Слуцкий из ЛДПР занимает четвертое место (3,11%).

Ранее в ЦИК призвали усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней.