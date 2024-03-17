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В России завершились выборы президента страны

В России завершились трехдневные президентские выборы

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Трехдневное голосование на выборах президента России закончилось по всей стране.

Процесс голосования впервые растянулся на три дня — с 15 по 17 марта. У россиян появилась возможность выполнить свой гражданский долг и отдать голос удаленно — с помощью порталов дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В понедельник, 18 марта, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова объявит окончательные результаты голосования. По прогнозам, к этому времени обработка затронет по меньшей мере 90% голосов. По закону, избранный лидер государства пробудет на своем посту шесть лет, то есть до 2030 года. Инаугурация президента назначена на 7 мая.

Согласно данным ЦИК по состоянию на 17 марта 22:00 по московскому времени, действующий российский президент Владимир Путин лидирует на выборах с 87,34% после обработки 40% протоколов. Явка на выборы президента РФ составила 74,22% на 18:00 по мск. МВД не зафиксировало нарушений, способных повлиять на результаты выборов.

Ранее Даванков предсказал, кто победит на выборах президента России.

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