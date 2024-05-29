Российские самолеты уничтожили два безэкипажных катера недалеко от Крыма

Морская авиация Черноморского флота России утром 29 мая уничтожила два безэкипажных катера Военно-морских сил Украины недалеко от Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Инцидент произошел около 11:00 мск в северо-западной части акватории Черного моря.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

24 мая сообщалось, что российская морская авиация уничтожила три украинских безэкипажных катера. Также дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три оперативно-тактические ракеты ATACMS над территорией полуострова.

За день до этого система ПВО отразила массированный удар ВСУ по Крыму. Украинские военные использовали дроны и 16 ракет ATACMS. Взрывы были слышны в Ялте, Алуште, Джанкое, Симферополе, Евпатории и Бахчисарае. В Севастополе приостановил движение морской пассажирский транспорт.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.