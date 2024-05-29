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В полиции назвали предварительную причину крупного пожара в Свердловской области

МВД: причиной пожара в свердловской Березовке могла стать стеклянная банка

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Причиной пожара в селе Березовка, где сгорели десять домов, могла стать стеклянная банка. Об этом сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Банка на одном из участков по улице Грязнова, по мнению правоохранителей, могла создать эффект линзы: проходящие через нее солнечные лучи воспламенили сухую траву.

«Общая сумма ущерба, причиненная стихийным бедствием собственникам домов, составляет порядка 12.000.000 рублей. Точный размер установит специальная комиссия. Люди, оказавшиеся без крова, временно размещены у ближайших родственников», — рассказал Горелых.

Одной из пострадавших семей уже выделили новое жилье в 45 километрах от места ЧП, другие пострадавшие ждут выплаты компенсации.

«Представители МВД обеспечивали бесперебойный подъезд машин МЧС, охраняли спасенное от огня имущество пострадавших жителей села. Фактов мародерства не допущено», — подчеркнул руководитель пресс-службы регионального главка.

Ранее на бумажной фабрике в городе Донецке произошел пожар, который тушили два дня.

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