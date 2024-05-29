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МИД прокомментировал реакцию Рима на решение Москвы по «дочке» Ariston

МИД: реакция Рима на решение Москвы по «дочке» Ariston вызывает недоумение

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Shutterstock/testing

Реакция Рима после передачи «дочки» Ariston во временное управление АО «Газпром бытовые системы» вызывает недоумение. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский, его цитирует РИА Новости.

По его словам, решение по активам AristonHolding было принято в соответствии с положениями указа президента РФ. Дипломат подчеркнул, что этот документ лег в основу специальных экономических мер в ответ на недружественные действия ряда стран и некоторых международных организаций.

«Наши вынужденные ответные меры носят точечный, выверенный характер», — сказал Биричевский.

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