Байден может снять запрет по использованию американского оружия для ударов по России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден изучает возможность по снятию ограничений для Украины по использованию поставляемого американского оружия для ударов по территории России. Об этом пишет газета The Washington Post.

В материале отмечается, что для противодействия успехам ВС РФ на Украине в администрации Байдена рассматривают два варианта: снятие ограничений на использование оружия и наказание КНР за поставку Москве технологий.

«Чтобы противостоять российским продвижениям на Украине, президент Байден рассматривает две новые жесткие контрмеры: наказать Китай за поставки ключевых технологий Москве и снять ограничения на использование Украиной американского оружия малой дальности для атак внутри России», — говорится в тексте.

Как пишет WP, если Вашингтон примет подобные решения, это станет эскалацией на фоне ранее выверенной политики администрации Байдена в вопросе помощи Украине. Изучение подобных вопросов показывает, что в Белом доме все больше беспокоятся о положении ВСУ на линии соприкосновения, указывают авторы.

До этого официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что американские власти не меняют свою позицию по вопросу запрета на использование Украиной оружия США для ударов вглубь российской территории.

Ранее на Западе признались в тревоге из-за предупреждения Путина об ударах по России.