Российские войска ликвидировали двух солдат элитного полка ВСУ

Вооруженные силы России ликвидировали Константина Михальчука и Дениса Бея — солдат 8-го полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Он отметил, что 8-й полк считается элитным боевым соединением, которое тренируют американские и немецкие инструкторы. В Донбассе это подразделение зовут «карательным». Члены этого отряда участвуют в военных конфликтах с 2014 года и совершили множество терактов на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

По словам Поддубного, 8-й полк полк причастен к покушениям на полковников Вооруженных сил ДНР Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви).

До этого подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Макаровка в Донецкой народной республике (ДНР).

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