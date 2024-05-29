Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска ликвидировали двух солдат элитного полка ВСУ

Военкор Поддубный сообщил о ликвидации солдат элитного полка ВСУ под Харьковом

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России ликвидировали Константина Михальчука и Дениса Бея — солдат 8-го полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Он отметил, что 8-й полк считается элитным боевым соединением, которое тренируют американские и немецкие инструкторы. В Донбассе это подразделение зовут «карательным». Члены этого отряда участвуют в военных конфликтах с 2014 года и совершили множество терактов на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

По словам Поддубного, 8-й полк полк причастен к покушениям на полковников Вооруженных сил ДНР Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви).

До этого подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Макаровка в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее украинские спецслужбы уличили в попытках вербовки жителей Белгорода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами