В Кремле заверили, что Путину известно о первых подсчетах голосов

Кандидату в президенты и действующему главе государства Владимиру Путину доложили о подсчетах голосов на выборах. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 30% протоколов Путин лидирует на выборах президента с 87,68% голосов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев уже поздравил его с победой.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщала, что явка на выборах президента России на 18:00 по московскому времени составила 74,22%. Она высоко оценила работу по организации выборов президента России всех членов избирательных комиссий.

15 марта в России началось голосование на выборах президента России. Отдать свой голос можно было с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта. Впервые для выборов президента в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

Ранее в РКН оценили влияние на выборы президента России DDoS-атак.