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Личный состав Восточного военного округа и Тихоокеанского флота завершил голосование

МО: явка военнослужащих и гражданского персонала ВВО и ТОФ составила более 99%

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Александр Пирагис/РИА Новости

У личного состава Восточного военного округа (ВВО) и Тихоокеанского флота (ТОФ) завершилось голосование на выборах президента Российской Федерации, явка составила более 99%. Об этом сообщает министерство России.

«Явка военнослужащих и гражданского персонала Восточного военного округа и Тихоокеанского флота составила более 99%», — добавили в российском оборонном ведомстве.

Согласно информации Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, по состоянию на 16:02 (мск) явка на президентских выборах в России на участках для голосования превысила 70%. При этом данные дистанционного электронного голосования не учтены.

До этого глава Центризбиркома России Элла Памфилова, говоря о росте явки по сравнению с выборами президента 2018 года, заявила, что западные страны сплотили жителей России и способствовали высокой явке на выборах президента РФ.

Ранее французский наблюдатель сравнил Москву и Париж.

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