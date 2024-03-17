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Мадуро выдвинули на новые президентские выборы

В Венесуэле на съезде выдвинули Мадуро кандидатом в президенты на третий срок

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Manaure Quintero/Reuters

Действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро единогласно избрали кандидатом на пост главы государства на выборах, которые пройдут летом этого года. Решение было принято на съезде правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) и ее молодежного крыла, сообщает телеканал Venezolana de Televisión.

Отмечается, что для внутрипартийного голосования был проведен форум в крупнейшем спортивно-концертном зале Каракаса «Полиедро». По оценкам журналистов, площадка в столице Венесуэлы вмещает около 20 тыс. человек.

Мадуро является председателем ЕСПВ. Его кандидатуру на пост лидера Венесуэлы еще до форума в Каракасе поддержали более четырех млн венесуэльцев, заметили в эфире телеканала. Для этого были проведены собрания первичных партийных организаций, коммунальных советов и общественных организаций во многих городах страны.

Президентские выборы в Венесуэлы запланированы на 28 июля 2024 года. Мадуро баллотируется кандидатом на третий президентский срок. Конституцией Венесуэлы не ограничивается количество переизбраний главы государства, как и других выборных должностей в республике.

При этом еще в феврале Мадуро выражал готовность поздравить действующего главу России Владимира Путина с победой на президентских выборах. Он уточнял, что намерен посетить Москву с официальным визитом после выборов в России.

Ранее Мадуро раскрыл, намерена ли Венесуэла подавать заявку на вступление в БРИКС.

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