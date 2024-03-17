Макрон не исключил проведения Францией наземных операций на Украине

Глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности проведения французскими войсками наземных операций на Украине. Об этом сообщает газета Parisien.

По словам Макрона, в определенный момент для того, чтобы противостоять российской армии, может возникнуть необходимость проведения операций непосредственно на территории Украины. При этом президент Франции подчеркнул, что он не желает подобного развития событий и не будет инициировать отправку на Украину французских войск. Но сила Франции заключается в том, что она в состоянии это сделать.

Макрон отметил, что политику Парижа полностью поддерживают многие страны Европы. Он подчеркнул, что необходимо готовиться к любым сценариям развития ситуации вокруг Украины.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным о деэскалации на Украине, хотя и считает, что настоящие переговоры по этой теме должны вести Путин и украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что французский политик призвал французов выйти на улицы на протест против Макрона.