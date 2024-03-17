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Макрон не исключил проведения Францией наземных операций на Украине

Макрон: проведение Францией наземных операций на Украине не исключено

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Ludovic Marin/Pool via Reuters

Глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности проведения французскими войсками наземных операций на Украине. Об этом сообщает газета Parisien.

По словам Макрона, в определенный момент для того, чтобы противостоять российской армии, может возникнуть необходимость проведения операций непосредственно на территории Украины. При этом президент Франции подчеркнул, что он не желает подобного развития событий и не будет инициировать отправку на Украину французских войск. Но сила Франции заключается в том, что она в состоянии это сделать.

Макрон отметил, что политику Парижа полностью поддерживают многие страны Европы. Он подчеркнул, что необходимо готовиться к любым сценариям развития ситуации вокруг Украины.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным о деэскалации на Украине, хотя и считает, что настоящие переговоры по этой теме должны вести Путин и украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что французский политик призвал французов выйти на улицы на протест против Макрона.

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Операция на Украине
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