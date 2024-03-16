В Финляндии допустили отправку войск на Украину

Глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что не стоит исключать отправку военных страны на Украину. Об этом она сообщила изданию Politico.

«Западным странам, включая Соединенные Штаты, не следует так категорично выступать против идеи отправки войск на Украину, если условия ухудшатся», — заявила Валтонен.

По ее мнению, это возможно в долгосрочной перспективе поскольку ситуация может стать значительно серьезнее.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV заявил, что Украине не нужны французские военные. Он уточнил, что если Россия вступит в конфликт с одной из стран НАТО, то французские военные могут быть отправлены в одну из стран Североатлантического альянса. Но напомнил, что Украина не является его частью, так что это «будет другой вопрос». При этом украинский лидер заявил, что «не видит ничего плохого» в том, чтобы отправить технический персонал и военных для обучения украинцев, а также для производства и ремонта вооружений на территории Украины.

Ранее в НАТО оценили возможность достичь мира путем капитуляции Украины.